L'inchiesta sulla truffa nell'accoglienza, la Gdf: "Omnia ha preso 1,3 milioni illecitamente"

"La Omnia Academy di Favara gestiva, con una serie di partenariati con enti locali, i centri d'accoglienza per i richiedenti asilo politico. Dopo gli hotspot dove vengono identificati i migranti, nel momento in cui ci sono i richiedenti asilo la normativa consente agli enti locali di accedere ad un fondo gestito dal ministero dell'Interno, affinché i migranti vengano spalmati sul territorio nazionale. E nelle strutture dove vengono ospitati vengono forniti tutta una serie di servizi per inserirli nella società. La Omnia, secondo i nostri calcoli, ha guadagnato illecitamente almeno un milione e 300 mila euro ". Lo ha spiegato il comandante provinciale della Guardia di finanza di Agrigento: il colonnello Rocco Lopane, durante la conferenza stampa svoltasi in Procura ad Agrigento.

"Producevano agli enti locali, che a loro volta trasmettono la documentazione al ministero, una serie di false dichiarazioni circa la presenza dei richiedenti asilo. Hanno ottenuto grossi vantaggi economici - ha spiegato - perché hanno documentato la presenza degli stessi migranti in diversi centri d'accoglienza di Agrigento e Caltanissetta. Stiamo parlando di una realtà che è arrivata a fatturare anche 5 milioni di euro all'anno, con circa 90 dipendenti".