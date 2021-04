"Offese l'onore e il prestigio di due poliziotti", 31enne condannato

Otto mesi di reclusione. E' per resistenza a pubblico ufficiale che il giudice monocratico Sabina Bazzano ha condannato Salvatore Volpe, 31 anni, di Agrigento. L'imputato è stato difeso dagli avvocati Daniele Re e Agnesa Neculai.

Nel gennaio del 2019, in una panineria di San Leone, l'imputato avrebbe declinato - al momento dell'identificazione da parte della polizia - false generalità, ma avrebbe anche - stando all'accusa che venne formalizzata a suo carico - offeso l'onore e il prestigio dei due poliziotti della sezione Volanti della Questura, rivolgendo frasi quali: "io documenti non ve ne dò perché siete nessuno ... la divisa non vi permette di poter mettere delle persone all'interno della vostra autovettura di merda ... se mi fate incazzare vi sfondo la macchina come ho già fatto con quella dei carabinieri".

Del fascicolo d'inchiesta a carico dell'agrigentino si occupò il sostituto procuratore Antonellla Pandolfi.