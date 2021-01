"Non ha rispettato le norme anti Covid", disposta la chiusura per locale del centro città

Non avrebbe rispettato le regole anti-Covid-19. Per questo motivo, per un noto locale della via Atenea è stata ordinata la chiusura immediata ed è stata elevata anche una sanzione amministrativa. Tutto è accaduto ieri sera, primo giorno di giornata "gialla" dopo quelli "rossi" dell'Epifania.

Le forze dell’ordine, a quanto pare dopo una segnalazione, si sono recate sul posto ed hanno disposto l’immediata chiusura dell’attività di ristorazione e beverage. Il locale, dunque, dovrà rimanere chiuso per quattro giorni.

Non si tratta del primo locale di Agrigento ad essere stato temporaneamente chiuso per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid. E' già accaduto tanto in centro quanto nel rione balneare di San Leone.