E' tempo di avvicendamenti nelle chiese: ecco tutti i nuovi parroci

E' tempo di avvicendamenti all'interno dell'Arcidiocesi di Agrigento. Nella mattinata di oggi l'arcivescovo don Francesco Montenegro, ha infatti diffuso alla stampa una lettera nella quale traccia tutti i "trasferimenti" e le nomine effettuate sul territorio provinciale

"Il tempo dell’emergenza del coronavirus - dice - ci ha insegnato che è necessario tornare all’essenziale, anche per far ripartire la vita delle nostre comunità, offrendo il nostro contributo per il rinnovamento missionario della nostra Chiesa Agrigentina. Con questo spirito, i nuovi parroci e tutti noi viviamo questo momento del cammino, chiedendo che sia sempre viva la speranza per un futuro migliore".

La prima delle "sostituzioni" che saranno operate, ma solo per una questione di norme, è il subentro del vescovo coadiutore don Alessandro Damiano nel ruolo di vicario generale della Diocesi al posto dello "storico" don Melchiorre Vutera. Questo passaggio avverrà comunque solo dopo la consacrazione di padre Damiano, prevista per settembre.

Ecco l'elenco dei nomi dei presbiteri interessati al cambiamento in questo anno pastorale.

Parroci

• Don Melchiorre Vutera: Parrocchia SS. Crocifisso – Agrigento

• Don Liborio Lauricella Ninotta: UP S. Croce e Maria SS. della Catena – Agrigento (Villaseta)

• Don Lillo Di Salvo: Parrocchia B.M.V. Mediatrice di tutte le grazie – Favara

• Don Sergio Sanfilippo: Parrocchia S. Giacomo Apostolo – Comitini

• Don Aldo Sciabbarrasi: S. Antonio di Padova e B. Giacinto Giordano Ansalone – Raffadali

• Don Raimondo Sorintano: Parrocchia S. Francesco di Paola – Joppolo Giancaxio

• Don Angelo Burgio: Parrocchia S. Gerlando – Linosa

• Don Nazzareno Ciotta: UP S. Pancrazio e S. Spirito – Canicattì

• Don Gioacchino Zagarrì: Parrocchia S. Calogero – Canicattì

• Don Gioacchino Scimè: UP S. Giuseppe e Gesù e Maria – Campobello di Licata

• Don Vincenzo Licata: Parrocchia San Rocco – Grotte

• Don Tommaso Pace: UP S. Domenico, B.M.V. del Monte Carmelo, Maria SS. delle Sette Spade – Licata

• Don Francesco Burgio: Parrocchia B.M.V. di Loreto – Licata

• Don Gaspare Sutera: Parrocchia Maria SS. Immacolata – Lucca Sicula

• Don Tonino Cilia: UP SS. Rosario e S. Antonio Abate – S. Margherita Belice

• Don Giovanni Corona: UP BMV dell’Udienza, S. Maria Assunta, S. Lucia, BMV Bambina – Sambuca di Sicilia

• Alla Parrocchia B.M.V. di Lourdes di Campobello di Licata si provvederà a breve NOMINA DI CO-PARROCO

• Don Salvatore Cardella: Parrocchia S. Gabriele – Licata NOMINA DI VICARIO PARROCCHIALE

• Don Giuseppe Pace: UP S. Oliva e B.M.V. del SS. Rosario, S. Antonio di Padova e B.

Giacinto Giordano Ansalone – Raffadali

• Don Pastor Mgeni: UP S. Antonio di Padova, BMV del Carmelo, BMV del Transito – Favara

• Don Stefano Principato: UP SS. Antonio e Vincenzo, S. Agostino, S. Gabriele – Licata

• Don Calogero Cusumano: UP S. Domenico Savio e B.M.V. della Pietà – Ribera

• Don Massimo Musso: UP S. Michele Arcangelo e S. Caterina – Sciacca

Altre nomine

• Don Angelo Portella: Confessore – Joppolo Giancaxio

• Don Angelo Santamaria: Cappellano Istituto S. Vincenzo (Casa Madre) – Licata