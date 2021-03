Aggredita e malmenata da due uomini, nigeriana rifiuta le cure

La ventenne, che ha riportato più escoriazioni al volto e alle braccia, non ha voluto sporgere denuncia

Una ventenne nigeriana è stata aggredita e malmenata, nella serata di martedì, lungo la centralissima via Atenea. A scagliarsi contro la donna sola sono stati due extracomunitari, verosimilmente connazionali. Sul posto, scattato l’allarme, sono accorsi i carabinieri, la polizia e l’Esercito. La donna ha riportato più escoriazioni al volto e alle braccia, ma ha rifiutato d’essere trasferita – per le medicazioni del caso - al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio”.

L’immigrata, almeno nella serata di martedì, ha anche esplicitamente detto di non essere intenzionata a denunciare i due. Naturalmente i termini di querela non sono ancora scaduti e non è escluso – anche se appare difficile – che la ventenne possa ripensarci. Dei due nessuna traccia.