Niente processione in onore di San Calò, risuonerà però per strada l'inno alla vita dei tammurinara

Niente processione - anche quest'anno, a causa delle restrizioni anti-Covid - del simulacro di San Calò. Ma, da domani, in occasione dei 1.460 anni dalla morte del santo più amato degli agrigentini, i "tammurinara" - l'associazione “I Tammura di Girgenti”, presieduti da Biagio Licata, - saranno in giro, per le principali vie della città, con il loro tipico ed incessante suono.

“E’ per noi un immenso onore e non abbiamo modo di ringraziare chi di dovere per il permesso accordato - ha detto il presidente Biagio Licata - . Saremo, anche se a distanza, vicini a tutti i devoti di San Calogero, che ogni anno attendono la nostra festa. Saremo in giro per i quartieri, per onorare il nostro veneratissimo Santo e per portare un po' di felicità a tutta la popolazione che in questi lunghi mesi è stata costretta a stare a casa e non ha avuto modo di godersi molte tradizioni. Il nostro BebidiBebidi San Calò, soprattutto quest’anno vuole essere una preghiera ed un inno alla vita. Con le nostre esibizioni ci sentiamo in dovere di dire grazie a San Calogero per i pochi contagi covid che si sono verificati in città, e di rallegrare i cuori di tutti i devoti. La festa di San Calogero è un patrimonio religioso culturale che deve essere sempre valorizzato ed apprezzato nel migliore dei modi. E noi, eredi di una tradizione centenaria, speriamo sempre di portarla avanti con passione e dedizione.”

L’associazione inoltre preannuncia il gran ritorno della quinta edizione dell’evento “San Calogero abbraccia la Valle”; che ogni anno grazie al patrocinio del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, si svolge ai piedi del tempio di Giunone. Quest’anno, sempre per motivi legati alla pandemia, sarà mandato in streming.