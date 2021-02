Forte vento e nevicate al di sopra dei 200-400 metri: è allerta "gialla"

Da questa sera e per le successive 24-30 ore, la neve, localmente, potrebbe arrivare anche in pianura con apporti al suolo da deboli a moderati

Allerta "gialla" - per rischio meteo-idrogeologico e idraulico - a partire da questo pomeriggio e fino alla mezzanotte di domani. A diramarla è stato il dipartimento di Protezione civile regionale. Saranno possibili nevicate anche a bassa quota ed è previsto il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte.

Previste anche forti mareggiate lungo le coste esposte.

Ad essere attenzionato è però il "dettaglio" neve: da questa sera e per le successive 24-30 ore, si prevedono nevicate al di sopra dei 200-400 metri, localmente in calo fino a quote di pianura, specie sui settori settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.