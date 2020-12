Notte di Natale tragica: 50enne si toglie la vita vicino casa

Notte di Natale tragica in via dei Ciclamini, a San Leone, dove un cinquantenne si è tolto la vita, impiccandosi al cancello dell'abitazione.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i carabinieri e le ambulanze del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, mentre i militari dell'Arma hanno subito avviato la ricostruzione della tragedia. Nessun dubbio, non per i carabinieri, sul fatto che si sia trattato di un suicidio.