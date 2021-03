Nasce in macchina, prima d'arrivare al pronto soccorso del San Giovanni di Dio

E' nato in macchina, prima che papà riuscisse ad arrivare al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. E' accaduto tutto all'alba di ieri quando una giovane coppia - visto che la puerpera aveva contrazioni fortissime - si stava precipitando in auto verso il presidio ospedaliero. L'uomo, comprendendo che la moglie stava per dare alla luce il loro terzo figlio, ad un certo punto del percorso, s'è fermato ed ha aiutato la moglie: Martina, chiamando il 118. Il piccino - è stato chiamato Bruno e pesa 3 chili 450 grammi - è nato in auto. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Madre e figlioletto sono stati poi presi in consegna dai sanitari del 118 che li hanno trasferiti in ospedale. Stanno bene entrambi, così come sta bene anche papà Gerlando che è riuscito a gestire una situazione delicatissima.