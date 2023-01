Abbandono dei rifiuti, pugno duro della Provinciale: beccati 23 "sporcaccioni"

Ventitrè "sporaccioni" sono stati beccati dalla polizia provinciale sulle strade di propria competenza. A darne notizia è lo stesso Libero consorzio. Le multe sono scattate grazie all'utilizzo di fototrappole che sono state collocate nei pressi dei siti più sensibili che vengono sistematicamente scelti da coloro che abbandonano rifiuti anche speciali. A tutti i trasgressori è stata elevata una sanzione amministrativa di 600 euro.

Le immagini delle videocamere, tra l'altro, hanno permesso di individuare un cittadino che, mentre era impegnato ad abbandonare un'enorme quantità di rifiuti per strada in una piazzola di sosta, tentava di coprire la targa della propria auto con un panno per non essere individuato. Un tentativo appunto vano, perché l'occhio elettronico ha comunque individuato i numeri e le lettere necessari ad individuare il responsabile dell'abbandono.