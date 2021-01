Banda di ladri "visita" abitazione, arraffati tutti i monili

Approfittano della momentanea assenza dei padroni di casa, si intrufolano scardinando l’infisso di una finestra e, mettendo tutto a soqquadro, portano via tutti i monili in oro e gli oggetti preziosi che sono riusciti a trovare. Ad essere “visitata” da una banda di malviventi – difficile ipotizzare ad un ladro solitario – è stata l’abitazione di una famiglia di Montaperto.

Fatta la scoperta, è stato lanciato l’Sos e sul posto – per il sopralluogo di rito che ha dato il via all’attività investigativa – si sono precipitati i carabinieri. Il danno, ieri, risultava essere ancora da quantificare nell’esatto ammontare, ma non dovrebbe essere affatto di poco conto. Servirà, naturalmente, una stima del valore dei monili che i delinquenti hanno portato via, ma si potrebbe arrivare a qualcosa come circa 10 mila euro.