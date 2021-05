Si rovescia addosso una pentola d'acqua calda, gravi ustioni per un bimbo di 5 anni

Il piccino, con elisoccorso del 118, è stato trasferito all'ospedale Civico di Palermo. Non dovrebbe essere, questo emerge al momento, in pericolo di vita

Come abbia potuto fare non è affatto chiaro. E' certo però che un piccino di appena 5 anni s'è rovesciato addosso una pentola con l'acqua calda. Il bimbo ha riportato ustioni, anche piuttosto importanti, in varie parti del corpo. Scattato l'allarme, nel quartiere di Monserrato si sono precipitate prima due ambulanze e poi l'elisoccorso del 118.

I sanitari hanno accertato le gravi ustioni e, senza perder tempo, hanno deciso per l'immediato trasferimento del piccolino al centro Grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo. Il bambino non è, almeno così sembra, in pericolo di vita.

Sul posto, per quello che di fatto è stato un incidente domestico, si sono precipitate anche le pattuglie della sezione Volanti della Questura.