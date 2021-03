Mimose per le pazienti e le operatrici sanitarie di Oncologia e Radioterapia

La consegna è stata fatta in corsia dai volontari di "Amico Onlus" con il patrocinio della direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale

Omaggio questa mattina, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, in favore delle pazienti e delle operatrici sanitarie dei reparti di Oncologia medica e di Radioterapia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Un tradizionale mazzetto di mimose, simbolo della festa delle donne, è stato consegnato in corsia dai volontari di "Amico Onlus" con il patrocinio della direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Un gesto di semplice vicinanza ma che è stato accolto con apprezzamento dalle pazienti e dal personale dei reparti.