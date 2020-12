Migranti minorenni s'allontanano dal centro d'accoglienza, ricerche a tappeto

Gli allontanamenti sono ormai all’ordine del giorno. E se non riguardano le navi quarantena che attraccano al molo di Porto Empedocle, riguardano le strutture d’accoglienza. E non soltanto Villa Sikania. Quattro migranti minorenni non accompagnati si sono dissolti, nella notte fra sabato e domenica, dalla struttura d’accoglienza di contrada Ciavolotta. Scattato l’allarme, per ore ed ore, sono andate avanti – rastrellando prima tutto il territorio circostante e poi allargandosi a macchia d’olio – le ricerche da parte di polizia e carabinieri.

Perlustrazioni e verifiche che non hanno però portato a nulla. Non è escluso, però, è già accaduto nel recente passato, che qualcuno dei fuggitivi possa, ad un certo punto, tornare indietro spontaneamente. Accade, anzi, spesso non appena si trovano in difficoltà. Appena nella tarda serata di martedì, tre migranti si erano allontanati dal centro d’accoglienza Villa Sikania di Siculiana. L’indomani, anche un altro tunisino s’è dissolto nel nulla.

Si tratta, in sostanza, di un fenomeno per niente nuovo all’Agrigentino. A fine novembre, i carabinieri riuscirono a rintracciare e bloccare – nel quartiere di Fontanelle – una decina di giovanissimi che si erano allontanati dalle strutture di Agrigento e Raffadali dove vennero riportati indietro.