Immigrato soccorso al Viale, confermata la positività al Covid-19

L'esito del tampone molecolare non ha lasciato nessun dubbio. L'immigrato del Bangladesh che, domenica mattina, è stato soccorso - perché stava male e s'era accasciato su una panchina del viale Della Vittoria - da carabinieri, esercito e ambulanza del 118 è positivo al Coronavirus. L'uomo, che aveva febbre e tosse, è stato ricoverato al reparto Covid dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

L'extracomunitario, subito dopo l'accesso in pronto soccorso, era risultato positivo al tampone rapido anti-Covid.

Intanto, così come imposto dal protocollo sanitario anti-Covid, si stanno cercando tutti i contatti dell'immigrato. Fra questi anche, soprattutto, due suoi coinquilini, altri due immigrati con i quali divide un'abitazione nel centro storico. I due però non si trovano e, inevitabilmente, cresce l'apprensione. Non è per nulla scontato che i due possano essere ugualmente positivi, ma di fatto dovrebbero essere sottoposti a tampone molecolare e stare, naturalmente, in quarantena precauzionale.