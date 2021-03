Riceve un Sms e clicca sul link: 3 addebiti per acquisti mai fatti su siti esteri

A presentare una denuncia alla polizia, a carico di ignoti, per frode è stato un uomo che s'è visto portare via 165 euro

Gli arriva un messaggio sul telefonino e, senza pensarci due volte, apre il link che gli è stato inviato. Un passo falso, certamente fatto senza riflettere, che gli è però costato 165 euro complessivamente. Perché qualcuno, a sua insaputa, gli ha addebitato – sulla sua PostaPay - tre pagamenti fatti su siti internet esteri.

Vittima di quella che è una nuova tipologia di frode informatica, una frode che sembra stia prendendo sempre più piede negli ultimi tempi, un agrigentino. Un uomo che non ha potuto far altro, una volta che ha preso contezza dei tre addebiti per spese mai sostenute, che rivolgersi all’ufficio Denunce – si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi – della Questura di Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, e trasmetteranno tutti gli elementi raccolti alla polizia Postale che, naturalmente, avvierà le indagini per stabilire, laddove possibile, chi e come ha effettuato la frode informatica.

Stessa, identica, cosa, nei giorni scorsi, era accaduta ad una colombiana residente ad Agrigento. La donna s’era vista addebitare tre rate da 99 euro ciascuna sulla PostaPay Evolution per acquisti fatti su siti internet stranieri.