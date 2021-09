Borseggiata mentre guarda le bancarelle al mercato: la 54enne non s'è accorta di nulla

Borseggiata mentre è al mercatino settimanale di piazzale Ugo La Malfa e osserva alcune delle bancarelle. Vittima di un malvivente, dalla mano “leggera”, è stata una cinquantaquattrenne di Agrigento. Senza che la donna s’accorgesse di nulla, qualcuno è riuscito ad aprire lo zainetto che teneva sulla spalla e a tirare fuori il portafogli. La scoperta di quello zainetto aperto è stata fatta, non è chiaro quanto tempo dopo, dalla stessa proprietaria che non ha più, appunto, trovato il portafogli dove custodiva 50 euro, carte di credito, bancoposta e svariati documenti.

La donna ha formalizzato, a carico di ignoti, denuncia per furto. A raccogliere il racconto-sfogo della donna sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Non è il primo caso di borseggio, anzi ve ne sono stati diversi, che si registra durante il mercatino settimanale. Sull’area delle bancarelle non c’è nessuna telecamera di videosorveglianza e quindi sarà assai difficile per i poliziotti riuscire a raccogliere elementi ed indizi per identificare l’autore di quel furto. Non è escluso, fra l’altro, che la mano possa essere stata la stessa dei precedenti colpi.