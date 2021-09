Va al mercato per fare un po' di shopping e le rubano il portafogli: 57enne vittima di borseggio

Va al mercato settimanale del venerdì, quello di piazzale Ugo La Malfa, per fare un po’ di shopping e resta vittima di un borseggio. Qualcuno, senza che la cinquantasettenne agrigentina si accorgesse di nulla, è riuscito ad infilare la mano dentro la borsetta della donna e a portare via il portafogli. All’interno, la donna aveva la patente di guida, i documenti, la carta bancomat e una cinquantina di euro. E’ accaduto tutto senza che la vittima s’accorgesse di nulla.

Non è escluso che il ladro abbia avuto vita facile, forse perché la borsetta era stata inavvertitamente lasciata aperta. Di fatto, la donna era davanti ad una bancarella, stava dando un’occhiata forse per fare acquisti e poi s’è accorta che, all’interno della borsetta, il portafogli non c’era più. La vittima di quello che è stato un furto aggravato non ha potuto far altro che denunciare, a carico di ignoti, l’episodio di microcriminalità presentandosi all’ufficio Denunce della Questura di Agrigento. Ufficio che si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi. Difficile, praticamente impossibile, per gli agenti che hanno comunque avviato le indagini, riuscire a dare un’identità al borseggiatore.