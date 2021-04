In giro senza mascherine o al panificio fuori orario: elevate 10 sanzioni durante il week end

Cinque sanzioni sono state elevate, in centro, per il non utilizzo della mascherina anti-contagio e altrettante all'interno di un panificio, che fa anche da bar, al viale Cannatello: una al titolare dell'esercizio commerciale e altre quattro ad altrettanti avventori. Il panificio-bar è stato, naturalmente, anche sottoposto a chiusura. E per i prossimi cinque giorni l'attività commerciale dovrà rimanere chiusa.

"Ci sono ancora persone che continuano ad andare in giro senza mascherina" - ha ammesso il capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia dell'Arma di Agrigento, - . Appena nei giorni scorsi, sempre i carabinieri della compagnia della città dei Templi, quelli della stazione di Porto Empedocle nello specifico, avevano chiuso - perché somministrava all'interno del locale, a dei clienti, alimenti - anche una paninoteca. "Le attività di contrasto alle violazioni delle prescrizioni anti-Covid hanno raggiunto ormai una fase di costanza - ha spiegato l'ufficiale dell'Arma dei carabinieri - . Non tanto in città, ma nei paesi del circondario, ci sono persone che lasciano aperte le attività commerciali o continuano a ricevere avventori. Ma questo, per noi, ormai rientra nell'ordinario".