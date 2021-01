In giro senza mascherina e dopo il coprifuoco, ancora sanzioni in centro

Gli automobilisti, uno dei quali proveniente da un altro Comune, non hanno saputo giustificare perché fossero per strada dopo le 22

Tre sono stati sanzionati perché sorpresi in giro senza indossare l’indispensabile mascherina anti-Covid. Due perché erano in giro senza un valido e legittimo motivo, uno dei quali addirittura oltre il “coprifuoco”. Continuano senza alcuna sosta i controlli, della polizia, per assicurare il rispetto delle prescrizioni contro il contagio da Coronavirus. Perché il contenimento del rischio epidemiologico è ancora fondamentale, prioritario. Gli uomini della squadra Amministrativa dell’omonima divisione della Questura, mercoledì, hanno sanzionato tre persone per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Di fatto, andavano in giro senza indossare la mascherina.

I poliziotti della sezione “Volanti”, durante i controlli serali e notturni, hanno invece pizzicato – nel centro di Agrigento - due automobilisti che erano in giro senza un valido motivo. Uno si era, addirittura, spostato da un Comune all’altro, mentre il secondo – sempre senza alcuna legittima motivazione – era a zonzo per le strade della città oltre l’orario di coprifuoco. Monitoraggi e controlli più o meno mirati andranno avanti anche durante le prossime ore e nei prossimi giorni, tanto in centro quanto nel resto della città e della provincia. Appena nella giornata di mercoledì era stato il prefetto Maria Rita Cocciufa a lanciare un appello per il rispetto delle prescrizioni anti-contagio