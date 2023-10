Pulizia dei marciapiedi al viale della Vittoria, il Comune ci ripensa e ritira gara da 30mila euro

Pulizia dei marciapiedi al viale della Vittoria, il Comune ci ripensa e revoca affidamento da quasi 30mila euro: gli uffici hanno infatti "scoperto" di poter fare tutto senza costi aggiuntivi per i cittadini.

Il provvedimento dirigenziale è stato firmato oggi e revoca appunto quanto deciso il 21 settembre scorso, quando venne decisa una procedura di gara per il "servizio straordinario di pulizia e lavaggio dei marciapiedi di Viale della Vittoria” per un importo complessivo di 24.997,80 euro. Un'attività che si sarebbe dovuta svolgere in modo extra rispetto a quella già decisa nel contratto di igiene ambientale.

Tante furono le proteste e le segnalazioni, a partire da quelle del Codacons, e adesso gli uffici hanno provveduto a revocare tutto "in quanto sono state individuate soluzioni alternative che non comportano aggravi al bilancio comunale".

Tutto è bene quel che finisce bene?