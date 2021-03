Mancano medici nei pronto soccorso, nuova selezione dell'Asp: cercansi dirigenti

Appena la scorsa settimana, l'Asp era riuscita a trovare due dirigenti medici da destinare - conferendo incarichi temporanei di 6 mesi - ai pronto soccorso dell'Agrigentino. Ma nelle strutture di Agrigento, Sciacca, Canicattì, Licata e Ribera "sussiste - per come era stato già evidenziato dalla stessa azienda sanitaria provinciale - una grave carenza di dirigenti medici della disciplina di Medicina e Chirurgia d'urgenza". Nel corso degli ultimi anni, fra l'altro, si sono registrate difficoltà per reclutare il relativo personale medico che s'è cercato di tamponare proprio con conferimenti degli incarichi libero professionali, "il cui numero è comunque sottoposto ad un continuo turn over per cessazioni intervenute a vario titolo e pertanto - aveva spiegato l'Asp - continuando a residuare, nella dotazione organica aziendale, dei posti vacanti e disponibili".

Ed è per questo che nelle ultime ore, l'azienda sanitaria provincia ha diramato un nuovo - un ennesimo di fatto - avviso pubblico, a valutazione comparativa di curricula e colloquio, per conferire nuovi incarichi libero professionali di medici da destinare ai pronto soccorso.

La domanda di ammissione alla nuova selezione dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. La pubblicazione è avvenuta giorno 16 marzo. L'istanza dovrà essere indirizzata all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, viale Della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento, ufficio Protocollo, e trasmessa tramite Pec all'indirizzo: risorseumane@pec.aspag.it, sempre entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso.