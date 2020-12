Recipienti, pali e alberi pericolanti a causa del vento, i pompieri scongiurano i rischi

Le forti raffiche di vento stanno creando rischi e pericoli. I vigili del fuoco, in queste ore, accorrono da un capo all'altro della provincia per scongiurare danni e mettere in sicurezza. Un autentico tour de force che sembra destinato a durare per l'intera giornata.

In via Unità d'Italia, i pompieri hanno evitato che tre pali della Telecom si abbattessero al suolo. Erano pericolanti e rischiavano di finire, da un momento all'altro, su quanti transitavano. Analoga scena a Raffadali dove invece c'era un recipiente, di quelli utilizzati per le scorte idriche, che rischiava d'essere spazzato via dal tetto di un'abitazione. Albero pericolante a Porto Empedocle, mentre a Canicattì - in contrada Cazzola - c'era una pala eolica a rappresentare il pericolo. A causa del vento, girava troppo velocemente.