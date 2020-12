Crollano calcinacci all'interno di un appartamento: ferito finisce in ospedale

Ore 18,39. Crollano grossi calcinacci e intonaco all'interno di una stanza in un appartamento al sesto piano di via Manzoni. Un uomo è rimasto leggermente ferito a causa del cedimento ed è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Ad allertare i soccorritori è stato proprio lo stesso ferito che dall'ospedale ha chiamato il comando provinciale dei vigili del fuoco. "C'è stato il crollo di parte del tetto di casa mia, sono in ospedale. Andate a dare un'occhiata". Subito le squadre dei pompieri sono accorse. Quando si è registrato il cedimento, l'uomo era a casa con la mamma che però non è rimasta coinvolta. In via Manzoni è sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri. Il cedimento si è verificato, stando a quanto è emerso dai primissimi sopralluoghi, a causa delle infiltrazioni d'acqua piovana. Più famiglie della palazzina sono state momentaneamente, e in via precauzionale, evacuate.

Ore 12.30. Le forti raffiche di vento stanno creando rischi e pericoli. I vigili del fuoco, in queste ore, accorrono da un capo all'altro della provincia per scongiurare danni e mettere in sicurezza. Un autentico tour de force che sembra destinato a durare per l'intera giornata.

In via Unità d'Italia, i pompieri hanno evitato che tre pali della Telecom si abbattessero al suolo. Erano pericolanti e rischiavano di finire, da un momento all'altro, su quanti transitavano. Analoga scena a Raffadali dove invece c'era un recipiente, di quelli utilizzati per le scorte idriche, che rischiava d'essere spazzato via dal tetto di un'abitazione. Albero pericolante a Porto Empedocle, mentre a Canicattì - in contrada Cazzola - c'era una pala eolica a rappresentare il pericolo. A causa del vento, girava troppo velocemente.

(Aggiornato alle ore 19)