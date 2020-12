Maltempo, alberi sradicati e allarme crolli: tanti gli "Sos" raccolti dai vigili del fuoco

Alberi pericolanti o, peggio ancora, sradicati e abbattuti al suolo. Ma anche qualche allarme crollo e allagamenti - tanti allagamenti - che, a quanto pare, al momento, non hanno determinato danni. L'ondata di maltempo - è allerta "arancione" - fra stanotte e l'alba ha fatto arrivare decine e decine di richieste di intervento, in alcuni casi autentici "Sos", alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

I pompieri sono accorsi, e sono ancora al lavoro, a Campobello di Licata, Ravanusa e Canicattì dove è un susseguirsi di segnalazioni per alberi pericolanti o abbattuti lungo le strade. A Favara è stato invece segnalato, in vicolo Rana, un balcone che rischia di crollare da un momento all'altro. L'area è stata già transennata dalla polizia municipale e i vigili del fuoco si occuperanno di rimettere tutto in sicurezza. Proprio a Favara, stanotte, la pioggia battente - che ha determinato paurosi allagamenti - ha trascinato via, verso valle, i cumuli di rifiuti accatastati davanti le abitazioni. I sacchetti, o meglio quel che ne resta, ci sono ancora: sono stati sparpagliati e ammassati - dalla forza della natura - in determinati punti e, forse, adesso, la situazione igienico-sanitaria è ancora più allarmante. La raccolta dei rifiuti - dopo 15 giorni di stop - era ripresa, a Favara, lo scorso giovedì.