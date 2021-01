Malattie infettive al "San Giovanni di Dio", si va avanti piano: si lavora per il concorso

Si va verso la nomina di un componente titolare e di un supplente della commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato dei posti di dirigente medico di Malattie infettive e tropicali. A piccoli passi, Agrigento e la sua Asp sembrano andare verso dei punti fermi per l'apertura di un reparto - all'ospedale "San Giovanni di Dio" - che, in questa provincia, non è mai esistito.

Appena all'inizio dello scorso dicembre, l'Asp ha diramato un avviso pubblico per conferire un incarico di due anni ad un dirigente medico di Malattie infettive. Praticamente in contemporanea ci si sta però muovendo anche per un concorso che permetta di reclutare - a tempo pieno e indeterminato - un dirigente medico. L'avviso è stato pubblicato sulla Gurs del 30 ottobre e sulla Guri del 14 dicembre. Serve quindi sorteggiare e nominare un componente titolare e uno supplente della commissione esaminatrice del concorso pubblico.

La necessità del reparto - in una provincia di "frontiera" qual è Agrigento - era stata già evidenziata molti anni addietro quando si ripetevano i casi di meningite. Poi, un anno fa, se ne è tornato a parlare – e con insistenza – perché perse la vita, a causa di una malaria non diagnosticata in tempo, l’insegnante-giornalista Loredana Guida.