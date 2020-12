Quel reparto che non c'è: l'Asp cerca dirigente per Malattie infettive

C'è l'avviso pubblico per conferire un incarico di due anni ad un dirigente medico di Malattie infettive. Dopo il bando di mobilità regionale e interregionale, ma anche intercompartimentale, dello scorso ottobre, adesso l'Asp di Agrigento ha approvato l'avviso pubblico per la copertura temporanea (due anni appunto ndr) del posto di dirigente medico.

La domanda di ammissione per la selezione dovrà essere inoltrata tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi: protocollo@pec.aspag.it o Asp di Agrigento, viale Della Vittoria n. 321. Dovrà essere evidenziato nell'oggetto: "Avviso pubblico ai sensi dell'art. 15 septies d. lgs. 502/92 dirigente medico malattie infettive (cognome e nome)". La domanda dovrà essere firmata in calce, senza bisogno di autentica. La candidatura e la documentazione verrà valutata da una apposita commissione che verrà nominata con separato provvedimento.

L'Asp di Agrigento ha mosso un nuovo, determinante, passo per dare vita a quel reparto – Malattie infettive - che, in questa provincia, non è mai esistito. La necessità del reparto era stata già evidenziata molti anni addietro quando, anche nell’Agrigentino, si ripetevano i casi di meningite. Poi lo scorso gennaio, se ne tornò a parlare – e con insistenza – perché perse la vita, a causa di una malaria non diagnosticata in tempo, l’insegnante-giornalista Loredana Guida. Era il 28 gennaio scorso.