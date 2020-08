Canone non pagato per alloggi e magazzini Iacp, si pensa allo sfratto

Magazzini dell'Iacp - sono circa 300 in tutta la provincia - adibiti ad esercizi commerciali. L'istituto autonomo case popolari ha dato il via alle verifiche per accertare il pagamento del canone e chi risulterà moroso vedrà notificarsi un provvedimento di sfratto. Lo ha annunciato il commissariol Gioacchino Pontillo: "La morosità per gli alloggi ha raggiunto quota 40 per cento e ci sono difficoltà a chiudere il bilancio". Non è la prima volta, e forse non sarà neanche l'ultima, che dall'istituto autonomo case popolari viene lanciato l'allarme per la morosità degli assegnatari degli alloggi popolari.

Per ottenere il pagamento del canone mensile che ammonta a poche decine di euro per singolo alloggio, l'Iacp ha chiesto aiuto ai sindaci.