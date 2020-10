Scooter abbandonato a Maddalusa: era stato rubato il mese scorso

E’ stato ritrovato abbandonato su un appezzamento di terreno, in contrada Maddalusa. Ad accorgersi di quel ciclomotore – un Piaggio Liberty 125 di cilindrata, fra l’altro in buone condizioni, - è stato il proprietario del terreno che aveva raggiunto la sua proprietà per effettuare dei lavori. Subito, l’agrigentino ha lanciato l’allarme: componendo il numero unico d’emergenza.

In contrada Maddalusa si sono portati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti – effettuando un controllo attraverso il terminale - ci hanno messo pochi minuti ad accertare che quella moto era stata rubata lo scorso settembre sempre ad Agrigento. Il Piaggio Liberty è stato posto sotto sequestro e poi è stato, appunto, rintracciato il proprietario che verosimilmente aveva perso ogni speranza di ritrovare la motocicletta. I poliziotti della sezione Volanti hanno anche, e lo hanno fatto immediatamente, accertato se, da settembre ad ieri, fossero stati segnalati o meno fatti delinquenziali: furti, scippi, rapine messi a segno con un Piaggio Liberty.

Anche l’esito di questo accertamento è stato negativo. Il mezzo verrà, nelle prossime ore, restituito al legittimo proprietario. Resta il mistero – ed è il secondo nel giro di pochi giorni – sul furto e abbandono di quello scooter. I poliziotti delle Volanti, nei giorni scorsi, hanno ritrovato, praticamente dopo 10 mesi dalla sua scomparsa che è avvenuta a Canicattì, una Fiat Cinquecento rossa. Anche in quel caso, l’autovettura risultò essere in buone condizioni, nel senso che era ancora integra, e non coinvolta, né sospettata, in fatti di microcriminalità.