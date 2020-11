Problemi di vicinato? Scoppia la lite per strada e 31enne si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Litigano, e in maniera furibonda, per futili motivi. Forse per problemi di vicinato. Qualcuno temendo il peggio chiama il numero unico d’emergenza e segnala il caos che s’è innescato lungo via Dante. Quando i carabinieri della stazione sopraggiungono e, per prima cosa, provano a capire per riportare la calma, si trovano davanti un tunisino che non vuol sentire ragioni. Un immigrato che, all’improvviso, si scaglia proprio contro i militari. Ed un carabiniere è rimasto ferito.

Sabato sera decisamente concitato nel centro di Agrigento dove, appunto, i militari dell’Arma sono accorsi per una lite – in mezzo alla strada – fra due extracomunitari. A “scontrarsi”, di fatto solo verbalmente, erano un marocchino e un tunisino, entrambi regolarmente presenti sul territorio nazionale. Fra urla e minacce, i carabinieri hanno immediatamente provato a riportare la calma. Il tunisino trentunenne s’è però, appunto, scagliato contro i militari ed un carabiniere ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici che gli hanno refertato traumi e ferite guaribili in circa 7 giorni. L’immigrato agitato è stato, naturalmente, arrestato in flagranza di reato. L’ipotesi di reato contestata è resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il perché della lite con il vicino di casa non è stato possibile accertarlo con chiarezza.