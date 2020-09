Litiga con l'ex compagna e prova a sfondare la porta: polizia riporta la calma

Litiga con l’ex compagna e prova ad abbattere la porta di casa. Sono dovuti intervenire nei pressi di via Delle Mura, nella prima serata di ieri, i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che, giunti nel centro storico della città dei Templi, sono subito riusciti a riportare la calma e a ricostruire quanto era effettivamente accaduto.

L’ormai ex coppia di conviventi, a quanto pare, è in crisi da un po’ di tempo e i litigi non mancano. Ieri sera, durante l’ennesima diatriba, l’uomo – stando a quanto denunciato dall’ex compagna quando ha chiamato la sala operativa – ha cercato di abbattere la porta di casa.