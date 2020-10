Vigili del fuoco: dopo 38 anni di servizio Lillo Sanzo lascia il comando

Dopo più 38 anni di servizio nei vigili del fuoco è andato in pensione l'ispettore antincendi Calogero (Lillo per tutti) Sanzo, figura storica del comando provinciale di Agrigento.

La sua carriera inizia nel 1979 come ausiliario per poi diventare permanente nel 1983. Ha rivestito tutte le qualifiche: da capo squadra a capo reparto, ha ricoperto il ruolo anche di capo turno provinciale, completando il percorso con la qualifica di ispettore antincendi. Ieri, 30 ottobre, è stato il suo ultimo giorno di lavoro ed ha salutato il comandante provinciale Giuseppe Merendino, i funzionari del comando di Agrigento, il personale operativo ed amministrativo. Sanzo si è, forse anche inevitabilmente, commosso quando il personale ha schierato i mezzi di soccorso ed acceso le sirene per il saluto finale.

