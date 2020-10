Tramezzatura, pavimenti e impianti senza autorizzazione: multa da mille euro

Hanno realizzato lavori interni di manutenzione straordinaria consistenti nella demolizione e rifacimento di tramezzature, di pavimentazione e impianti idrico, fognario ed elettrico. Il tutto senza aver presentato la dovuta documentazione: Cila. Ad accorgersi di quei lavori, realizzati in un appartamento, è stata la polizia municipale di Agrigento. I vigili urbani hanno, naturalmente, fatto le comunicazioni ai funzionari comunali e negli ultimi giorni, Francesco Vitellaro: dirigente del quinto settore di palazzo dei Giganti, ha determinato, a carico dei proprietari dell’appartamento, una sanzione amministrativa da mille euro.

“La sanzione deve essere pagata tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune entro e non oltre 30 giorni – è stato intimato da palazzo dei Giganti - . In caso di mancato pagamento della sanzione entro i termini previsti sarà dato corso all’emissione dell’ingiunzione al pagamento – è stato spiegato - . Dell’avvenuto pagamento si dovrà dare comunicazione al servizio secondo per evitare – ha concluso il dirigente del quinto settore Territorio e Ambiente di palazzo dei Giganti – provvedimenti successivi”. Sistematicamente, dal Comune vengono notificati provvedimenti di sanzioni amministrative o ingiunzioni a demolire per i casi di abusivismo edilizio. Negli ultimi tempi si tratta, quasi sempre, di piccoli abusi e non più – come accadeva, con cadenza ciclica, negli anni passati – di immobili realizzati ex novo senza alcuna autorizzazione e licenza.