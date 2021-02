Processo Kerkent e assoluzione Salvatore Ganci, gli avvocati: "Finito il calvario per un uomo onesto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo due anni di processo è arrivato oggi all'epilogo il processo antimafia "KERKENT" che all'alba del 04 marzo 2019, porto' all'esecuzione di diverse misure cautelari a carico dei componenti del clan Massimino.

All'esito dell'udienza preliminare svoltasi presso l'aula Bunker del Pagliarelli di Palermo, il Giudice per l'udienza preliminare Fabio Pilato, accogliendo le istanze dei difensori, gli avvocati Giuseppina Ganci e Salvino Mondello ha assolto con la formula piena "perchè il fatto non sussiste" GANCI Salvatore, ex commerciante di auto, accusato di aver in concorso con Massimino Antonio sequestrato Mangione Antonino allo scopo di recuperare una vettura che era stata venduta dalla propria concessionaria sita in Agrigento, via Unità d'Italia al Mangione Antonino con un assegno falso.

In proposito l'Avv. Giuseppina Ganci, difensore di Ganci Salvatore commenta " finalmente dopo anni di agonia è stato emesso un verdetto, quello che tutti devono rispettare poichè emesso nel nome del popolo italiano, che ha posto fine ad un calvario per il mio assistito per il quale sono stati chiesti dall'accusa ben 18 anni di reclusione.

Un calvario che ha coinvolto un uomo onesto che mai aveva avuto alcun pregiudizio con la giustizia nè con le forze di polizia ma che sin da subito al momento del blitz è stato etichettato su alcuni giornali come un mafioso, un soggetto privo di scrupoli ( epiteti non certo consoni alla sua vita onesta e professionale) .

Ebbene, da oggi Salvatore Ganci, potrà da uomo libero tornare a rifare la sua onesta e dignitosa vita, quella che auspica ogni comune cittadino che non ha mai avuto problemi con la giustizia ma che la calunnia e le ingiustizie di chi oggi si trova recluso per svariati reati hanno cercato di sottrargli"