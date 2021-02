Itinerari turistici fra palazzo Tomasi e via Atenea, approvato il progetto

Riqualificazione dei percorsi e degli itinerari turistici tra la piazzetta antistante a palazzo Tommasi e la via Atenea. La giunta municipale di Agrigento ha approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo per gli interventi di miglioramento dei percorsi. Il piano dei lavori, quello definitivo, risale all’agosto del 2016 e l’importo previsto era di 1.898.784,67 euro.

Sono stati, nel frattempo, acquisiti il nulla osta della Soprintendenza ai Beni culturali e archeologici e quello del dirigente del settore Territorio ed Ambiente, sulla conformità agli strumenti urbanistici. Adesso, l’Esecutivo Micciché rimetterà tutto nelle “mani” della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale l’ente ha già approvato una apposita convenzione sulle modalità di erogazione dei finanziamenti, di attuazione e rendicontazione sui progetti proposti.