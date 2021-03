"Insulta e minaccia ex genero", accorre la polizia: denunciato 53enne

Pare che fra i due ormai ex congiunti non corra più buon sangue da quando la relazione del trentaduenne con la figlia dell'uomo è naufragata

Sarebbe stato seguito, insultato e minacciato, mentre era per strada a Fontanelle. All’ex suocero avrebbe anche provato a rispondere per le rime, ma fra i due – ormai ex congiunti – lo “scontro” verbale, ad un certo punto, s’è anche fatto piuttosto animato. Qualcuno, sentendo le accuse e le minacce urlate, allarmandosi, ha chiamato – nella serata di martedì – il numero unico d’emergenza. Nel quartiere satellite di Fontanelle è accorsa dunque la prima pattuglia disponibile della sezione Volanti della Questura. I poliziotti hanno, naturalmente, subito riportato la calma e poi hanno provato, sentendo le due parti coinvolte, a ricostruire cosa effettivamente avesse scatenato l’alterco. L’ex genero, un agrigentino di 32 anni, ha comunque alla fine denunciato l’ex suocero, un cinquantatreenne, per minacce.

Pare che fra i due ormai ex congiunti non corra più buon sangue da quando la relazione del trentaduenne con la figlia del cinquantatreenne è naufragata. Non si tratta, naturalmente, del primo e unico caso. Accade spesso, infatti, che quando un matrimonio e una relazione finisce, i rapporti si interrompano – per un susseguirsi di liti, incomprensioni e dissapori - anche con i familiari d’origine. Nel caso specifico, il trentaduenne – stando alla denuncia formulata – sarebbe stato seguito, mentre era per strada a Fontanelle, dall’ex suocero che lo avrebbe prima pesantemente infastidito e insultato e poi, appunto, minacciato. Il giovane, ad un certo punto, arrestando il passo, ha provato a rispondere per le rime e s’è, di fatto, rischiato che l’alterco verbale potesse veramente degenerare. Così, per fortuna, non è accaduto perché qualcuno ha lanciato l’allarme e i poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti in maniera fulminea. Dopo aver riportato la calma, hanno raccolto anche la denuncia.