"Infastidisce i clienti di un bar", denunciata 45enne ubriaca

Resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e rifiuto di declinare le proprie generalità. E’ per queste ipotesi di reato che una romena quarantacinquenne è stata denunciata, dalla polizia, alla Procura della Repubblica. Il questore Rosa Maria Iraci, a carico della romena, ha anche firmato un ordine di allontanamento.

La donna, visibilmente ubriaca, ha creato – stando all’accusa – disordini nei pressi di un esercizio commerciale di via Esseneto ad Agrigento. La quarantacinquenne “alticcia” avrebbe, all’improvviso, iniziato ad infastidire tutti coloro che si accingevano ad entrare nell’esercizio commerciale. Una situazione insopportabile per i titolari del bar che, dopo aver tentato – ma inutilmente di allontanare la donna – hanno chiesto “aiuto” al numero unico d’emergenza. In via Esseneto si è dunque precipitata la prima pattuglia disponibile della sezione Volanti. Gli agenti hanno fatto lo stesso: hanno provato ad allontanare la romena che, però, non ha voluto saperne e che anzi ha iniziato ad inveire contro i poliziotti, rifiutandosi anche di declinare le proprie generalità. E’ stata dunque portata in caserma e denunciata.