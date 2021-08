L'incidente mortale di Maddalusa, 40enne indagato per omicidio stradale, lesioni personali gravi e guida in stato d'ebbrezza

E’ risultato essere ubriaco, con un tasso pari ad 1,44 g/l, il quarantenne agrigentino che il 16 agosto scorso è rimasto, suo malgrado, coinvolto nell’incidente stradale mortale verificatosi all’altezza del bivio per Maddalusa. Indagato per le ipotesi di reato di omicidio stradale e lesioni personali gravi, negli ultimi giorni, il quarantenne è stato deferito – dai carabinieri – alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato d’ebbrezza. Il quarantenne, così come il trentenne congiunto della vittima, rimase gravemente ferito subito dopo l’impatto che si è verificato lungo la strada statale 640.

A scontrarsi frontalmente furono la Honda Sh 125 e il Piaggio Liberty, coinvolte anche due autovetture. E nell’impatto ha perso la vita, drammaticamente, Michele Terrasi, agrigentino, di 50 anni. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento, uno dei due scooter - una Honda Sh125 - dopo l'impatto frontale è finito contro un'autovettura. Il cinquantenne ha perso la vita sul colpo. A quanto pare, la vittima è stata sbalzata oltre il guard-rail. I due feriti vennero, invece, subito soccorsi dalle ambulanze e portati all’ospedale “San Giovanni di Dio” dove il quarantenne, che era alla guida del Piaggio Liberty, è risultato – grazie agli esami del sangue che vengono effettuati come da routine dopo incidenti stradali – ubriaco. Ed è il motivo per il quale, appunto, è stato deferito alla Procura, oltre che indagato per omicidio stradale e lesioni personali gravi visto che il trentenne ha riportato ferite e traumi seri.