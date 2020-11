Nuovo Dpcm, controlli all'ingresso della città: speronata pattuglia dopo inseguimento, poliziotti in ospedale

Due poliziotti della sezione Volanti della Questura sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dopo essere rimasti feriti a causa di uno speronamento. All'ingresso di Agrigento vi è stato un inseguimento: una pattuglia delle Volanti si è posta alle "calcagna" di un furgone bianco. Ad un certo punto - tutto è naturalmente ancora in corso d'accertamento e ricostruzione - si è verificato l'incidente. I due poliziotti non sono feriti gravemente.

E' accaduto tutto durante il controllo, l'ennesimo, che era stato disposto per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte, per la zona "arancione", dal nuovo Dpcm anti-Covi. All'ingresso di Agrigento, subito dopo essersi lasciati alle spalle contrada San Giusippuzzo, ci sono le pattuglie della sezione Volanti della Questura, quelle della polizia provinciale e i vigili urbani. Esattamente per come era accaduto ieri, lungo la Passeggiata archeologica e via Magellano a San Leone, sono in corso verifiche sistematiche e meticolose. In maniera particolare si cerca di controllare i mezzi pesanti per comprendere perché stanno accedendo in città e se sono, appunto, o meno autorizzati.

E' vietato spostarsi (oltre che da una regione all'altra) dal Comune di residenza, salvo motivi di lavoro, salute e necessità (vi rientra anche la previsione di usufruire di servizi ed attività non disponibili nel Comune di residenza). Chi si sposta dovrà avere con se, ma potrà sottoscriverla anche davanti alle forze dell'ordine che verificheranno la veridicità delle dichiarazioni, l'autocertificazione. A disporre il maxi rastrellamento - deciso durante un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che è stato presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa - è stato il questore Rosa Maria Iraci.

Gli agenti del gruppo interforze stanno controllando tutti coloro che si apprestano, appunto, ad entrare o anche a lasciare la città. Vengono, naturalmente, acquisite le autocertificazioni che vengono passate in rassegna per stabilire se siano veritiere o fasulle.