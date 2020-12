Incidente a Piano Gatta: perde il controllo del camion che si ribalta, ferito 27enne

Un ventisettenne è finito, in codice "giallo", al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dopo un incidente stradale verificatosi fra la discesa di Montaperto e il cimitero di Piano Gatta. Il camion che stava guidando, per cause ancora non chiare, all'improvviso, è uscito fuori strada e s'è ribaltato.

Scattato l'allarme - a lanciarlo alcuni automobilisti di passaggio -, sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia municipale di Agrigento, i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale. Con un'autoambulanza del 118, il giovane è stato portato all'ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. I vigili del fuoco, con l'autogrù, hanno rimesso su strada il mezzo incidentato, mentre i vigili urbani si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi.

I carabinieri si sono invece occupati della viabilità, garantendo sicurezza ed evitando l'innescarsi di nuovi, ulteriori, incidenti stradali.