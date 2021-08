Investito da un'autovettura nel cuore della Valle dei Templi, bimbo tedesco soccorso dall'elicottero del 118

Il piccino, che avrebbe tentato d'attraversare la strada, nei pressi di Casa Sanfilippo, dopo essersi allontanato dal camper dove era con i genitori, è stato centrato in pieno da una Mercedes bianca guidata da una giovane agrigentina che continua a ripetere: "Non l'ho visto, non l'ho visto"

Un bambino, un turista tedesco, di 4 anni è stato investito da un'autovettura, una Mercedes, nei pressi di Casa Sanfilippo, nel cuore della Valle dei Templi. Il bambino sarebbe in gravi condizioni, colto da un'improvvisa crisi respiratoria, tant'è che è arrivato sul posto l'elisoccorso del 118.

Sul posto, sono presenti i poliziotti della sezione Volanti della Questura che stanno cercando di facilitare i soccorsi per prima cosa e poi ricostruiranno cosa effettivamente sia accaduto. Ma presenti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento che si stanno occupando della viabilità che è, inevitabilmente, andata in tilt. La circolazione stradale è stata completamente interdetta all'altezza della rotonda Giunone dove sta per atterrare l'elisoccorso del 118.

Il bambino, stando alle primissime ricostruzioni effettuate dai poliziotti delle Volanti, sarebbe riuscito ad allontanarsi dal camper - posteggiato all'altezza di Casa Sanfilippo, in via Passeggiata archeologica - dove si trovava con la famiglia. Scappando, il piccino è stato investito - mentre attraversava - da un'autovettura, una Mercedes bianca, di passaggio guidata da una ragazza. La giovane ha subito arrestato la marcia ed ha dato i primi soccorsi, chiamando sia il 118 che il numero unico d'emergenza: il 112. "Non l'ho visto, non l'ho visto" - continua a ripetere la giovane che è, inevitabilmente, sotto choc.

(In aggiornamento)