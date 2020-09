Perde il controllo dell'auto e finisce su utilitarie posteggiate, era ubriaco: denunciato

Perde il controllo della sua Lancia Y e finisce contro due autovetture posteggiate lungo il ciglio della via Pietro Nenni ad Agrigento. Un cinquantenne, il conducente dell’utilitaria Lancia, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. E’ risultato essere ubriaco e, pertanto, dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza. L’autovettura è stata posta in stato di fermo amministrativo, mentre l’uomo ha “perso” la patente di guida per 180 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad intervenire, in via Pietro Nenni, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti si sono accorti subito che l’automobilista non era perfettamente lucido e puzzava di vino. Il cinquantunenne agrigentino è stato dunque sottoposto all’alcol test che non ha lasciato alcun dubbio: l’uomo era ubriaco. Ad essere danneggiate, dopo che appunto la Lancia Y gli è finita contro, sono state una Citroen C3 e una Fiat Panda che erano state lasciate posteggiate lungo il ciglio della strada. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. I rilievi e gli accertamenti dei poliziotti della sezione Volanti sono andati avanti per ore e lungo via Pietro Nenni si sono anche registrati rallentamenti e dunque disagi alla circolazione stradale. L’automobilista “alticcio” è stato, appunto, deferito alla Procura della Repubblica e s’è visto ritirare, per sei mesi, la patente di guida.