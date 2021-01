L'incendio al bar "Nobel", Confcommercio: "Disponibili ad iniziative di sostegno"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Confcommercio e Fipe della Provincia di Agrigento, per bocca del presidente provinciale Alfonso Valenza e della presidente provinciale del Fipe Gabriella Cucchiara, esprime la più totale e sentita solidarietà nei confronti dei titolari e dello staff del Bar Caffetteria Nobel del Viale della Vittoria, la cui parte esterna nella notte è stata devastata da un incendio.

“Siamo molto addolorati per quanto accaduto e ci teniamo ad esprimere solidarietà e vicinanza ai gestori e tutto lo staff del locale.Con tanta tristezza leggiamo dai giornali gli sviluppi dell’incendio che ha colpito la struttura. Nonostante non si tratti di nostri associati ci rendiamo disponibili per eventuali iniziative di sostegno, con l’augurio cheil Bar Nobel possa riaprire il prima possibile”.