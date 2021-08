Il fuoco lambisce la palazzina e il fumo arriva negli appartamenti, abitanti in fuga

Divampa un incendio su un terreno ricoperto di sterpaglie e rovi. Uno dei tanti che continuano a registrarsi fra Agrigento e provincia. Uno che, però, questa volta, ha messo a rischio gli abitanti di una palazzina di via Gioeni. Abitanti che, durante la notte fra martedì e ieri, si sono riversati per strada, temendo di fatto il peggio. Il fumo era riuscito infatti ad invadere gli appartamenti dei piani bassi, mentre le fiamme lambivano ormai l’edificio.

Scattato l’allarme, in via Gioeni si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Pompieri che, idranti alla mano, hanno prima allontanato il fuoco dalla palazzina e poi – senza non poche difficoltà – lo hanno spento. Di fatto, hanno, dunque, evitato il peggio. Soltanto quando l’allarme è rientrato, le famiglie hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni che, per fortuna, grazie anche alla tempestività d’intervento dei vigili del fuoco, non hanno subito danni. La paura però, di fatto, e in buona parte della via Gioeni è stata veramente tanta.