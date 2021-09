Incendio di cavi elettrici innesca cortocircuito al Comune, evacuati gli impiegati

In via precauzionale, tutti i lavoratori che si trovavano al primo piano di palazzo dei Giganti sono stati fatti uscire dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco erano già lungo la stradina che costeggia il Municipio, quella dove una volta sorgeva il distretto militare, per un incendio cavi elettrici. Mentre i pompieri erano al lavoro, dalle finestre del Comune è iniziato ad uscire fumo. L'incendio cavi elettrici ha determinato un cortocircuito negli impianti sovrastanti, quelli a servizio di palazzo dei Giganti.

In via precauzionale, come sempre si usa fare in questi casi per garantire sicurezza ed incolumità pubblica, gli impiegati comunali che si trovavano al primo piano sono stati evacuati dagli stessi vigili del fuoco.