Immigrato positivo al Covid finisce in ospedale e dà in escandescenze: fuggi fuggi di pazienti e accompagnatori, arriva la polizia

Immigrato, positivo al Covid-19, viene portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Non un accertamento sanitario o un ricovero come gli altri perché il giovane, contagiato dal virus, ha iniziato a dare in escandescenze: non voleva stare in ospedale. Le cautele e le precauzioni, sempre garantite nel caso di pazienti affetti da Coronavirus, hanno iniziato a vacillare e non appena si è sparsa la voce che l'immigrato, positivo al Covid, tentava di allontanarsi, fra i presenti al pronto soccorso c'è stato il fuggi fuggi e perfino gli stessi medici, mantenendosi a debita distanza, hanno deciso che era il caso d'allertare le forze dell'ordine. E' stato così, immediatamente, composto il numero unico d'emergenza: il 112 e in contrada Consolida s'è precipitata una pattuglia della sezione Volanti della Questura. Scompiglio e caos al pronto soccorso sono, di fatto, subito rientrati perché i poliziotti, mantenendosi a distanza, sono riusciti a far distendere l'esagitato sul pavimento, facendo in modo che si immobilizzasse autonomamente. L'immigrato è stato dunque soccorso dai medici deputati all'emergenza sanitaria determinata da Covid-19 ed è stato, poco dopo, ricoverato.

Non è la prima volta che, al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio", non appena arrivano pazienti positivi al virus, sia i bisognosi di cure e di assistenza che gli accompagnatori vengono immediatamente, e in via precauzionale, allontanati, almeno fino a quando gli ambienti non vengono sanificati. In questo caso, però, è stato tutto molto più complesso perché l'immigrato non voleva proprio saperne d'essere sottoposto agli accertamenti sanitari necessari e dunque ricoverato.