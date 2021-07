Ventiduenne sotto l'effetto di droghe tiene in subbuglio un intero quartiere: denunciato

All'arrivo dei poliziotti, il giovane del Gambia ha reagito ed ha provato a scagliarsi contro gli agenti. E’ finito nei guai per resistenza a pubblico ufficiale

/ Via Alessandro Manzoni

Ventiduenne del Gambia, sotto l’effetto di un cocktail di droghe, mette in subbuglio – disturbando tutti i residenti – un intero quartiere, a valle della via Manzoni ad Agrigento.

A valle della via Manzoni ad Agrigento, durante la notte, è dovuta intervenire una pattuglia della sezione Volanti della Questura perché c’è un giovane che, visibilmente “fatto”, disturbava tutti. Dava in escandescenze ed era, di fatto, incontenibile.

All’arrivo dei poliziotti, il ventiduenne del Gambia ha reagito ed ha provato a scagliarsi contro gli agenti. E’ stato denunciato alla Procura per resistenza a pubblico ufficiale e poi è stato fatto portare, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure del caso.