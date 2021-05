Illegittimo l'annullamento della concessione demaniale dell'Oasi bar di Agrigento. Lo ha deciso il Tar Sicilia e per effetto di questa pronuncia il titolare potrà mantenere impregiudicata la gestione dell'attività fino alla naturale scadenza del titolo.

L’assessorato regionale dell’Economia aveva disposto l’annullamento, in autotutela, di una concessione demaniale rilasciata quattro anni prima ad un agrigentino per l’utilizzo dei locali che da anni sono destinati all'Oasi Bar. Per l'amministrazione regionale la concessione era illegittima poiché rilasciata con affidamento diretto e non secondo le regole dell’evidenza pubblica. Il titolare della concessione demaniale ha presentato, però, ricorso al Tar Palermo con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’.

Gli avvocati Rubino e Airo’ hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, tra l’altro, per la violazione delle regole che disciplinano l’esercizio del potere di annullamento in autotutela e per il superamento del termine ragionevole previsto dalla legge.

Il Tar di Palermo ha affermato, dunque, l'illegittimità del provvedimento di annullamento a distanza di quasi quattro anni dal rilascio della concessione.