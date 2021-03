AstraZeneca, hub vaccinali aperti fino alle 22 durante il week end

Hub vaccinali aperti fino alle 22 oggi e domani in tutta la Sicilia, con la possibilità di vaccinare con AstraZeneca tutti gli aventi diritto, anche senza prenotazione. L'obiettivo è accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione anti Covid 19 riservata al target compreso tra i 70 e i 79 anni, al personale della scuola e delle forze dell’ordine, ai soggetti ritenuti non estremamente vulnerabili.

"Chi non ha ancora eseguito la prenotazione o risulta prenotato in altre date potrà recarsi questo fine settimana, dalle 18 alle 22, presso l’hub vaccinale della propria provincia e ricevere il vaccino Astrazeneca - rendono noto dalla Regione - . Sarà necessario presentare soltanto la tessera sanitaria".

Servire Agrigento: "Anziani costretti a lunghe trasferte per vaccinarsi"

“Da qualche giorno chi prova a prenotare online sulla piattaforma dell’assessorato regionale della Salute il vaccino anti-Covid, in particolare per gli over 80 e per le categorie estremamente vulnerabili, viene indirizzato nel centro vaccinale realizzato al Palacongressi del Villaggio Mosè ad Agrigento costringendo gli anziani a lunghe trasferte per ricevere la propria dose. Ad oggi solo una disponibilità viene data presso il presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì e per il resto sempre e solo il centro hub di Agrigento con tutti i disagi che ne conseguono". Lo scrivono i responsabili provinciali del movimento “Servire Agrigento”, Raoul Passarello e Giuseppe Sortino. "Come è possibile che un anziano da Menfi debba spostarsi ad Agrigento per vaccinarsi? E’ inammissibile costringere decine di anziani, molti con difficoltà di deambulazione, a recarsi in sedi vaccinali che distano decine di chilometri dai Comuni di residenza - proseguono - creando grossi disagi a loro, per gli spostamenti, ma anche ai familiari per poterli accompagnare. Chiediamo al commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Zappia, di attivarsi con estrema urgenza per garantire un rafforzamento a livello sanitario e organizzativo dei centri vaccinali di Sciacca, Ribera, Canicattì e Licata per tutelare la salute degli anziani vaccinandoli il più vicino possibile a dove risiedono e assicurare, nell’ottica di una sempre più elevata disponibilità di dosi, una migliore gestione - concludono Passarello e Sortino - dell’hub di Agrigento scongiurando il rischio di assembramenti e file estenuanti”.