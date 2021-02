Guida in stato d'ebbrezza, la Cassazione annulla condanna dopo incidente stradale

Il 39enne, nell'estate del 2015, mentre era in sella alla sua moto lungo le strade di San Leone, ha avuto un malore ed ha perso i sensi, finendo sul selciato. A causa della caduta, l'agrigentino è stato in coma

Annullata la condanna per guida in stato di ebbrezza. Così s'è pronunciata la Corte di Cassazione dinanzi la quale gli avvocati Girolamo Rubino e Ylenia De Francisci hanno impugnato la sentenza della corte d'appello di Palermo. L'insegnante trentanovenne non avrà quindi pregiudizi per la sua carriera di docente al Nord.

Il 39enne, P. V., di Agrigento, mentre percorreva, in sella alla sua moto, le strade di San Leone - nell'estate del 2015 - ha avuto un malore ed ha perso i sensi, finendo sul selciato. A causa della caduta, l'agrigentino è stato in coma. Il giovane è stato, poi, rinviato a giudizio per guida in stato d'ebbrezza: gli venne, all'epoca, riscontrato un tasso alcolemico pari ad 1,27 g/1. Fatto pluriaggravato per aver cagionato un sinistro stradale alle due del mattino.

In primo grado, a fronte della richiesta del pubblico ministero di mesi 8 di arresto e 2000 mila di ammenda, l'avvocato Ylenia De Francisci era riuscita sin da subito a far escludere l'aggravante dell'aver cagionato un sinistro stradale. Il giudice ha però condannato l'agrigentino a 4 mesi di arresto e 2000 di ammenda. In appello, la difesa ha puntato sull'assoluzione per l'inutilizzabilità dell'accertamento del fatto e per la palese violazione del protocollo operativo per gli accertamenti. Il giudice di seconde grado confermava però la sentenza del tribunale di Agrigento.

Gli avvocati Girolamo Rubino e Ylenia De Francisci facevano dunque ricorso al supremo collegio che, accogliendo le tesi difensive, cassava la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Palermo dichiarando il reato estinto.